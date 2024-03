Goed nieuws voor E3 en Ronde, maar de kosten ervoor zijn gigantisch groot

Er is goed nieuws voor de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. De grondverzakking aan de Paterberg zal hersteld zijn.

Een grondverzakking tussen de Rampe en de Middelloopstraat leek roet in het eten van de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen te gooien. Als het probleem niet opgelost werd, dan zou de Paterberg niet toegankelijk zijn.

Maar er is goed nieuws, zo laat burgemeester Philippe Willequet weten aan Het Nieuwsblad. Donderdag kan er asfalt gegoten worden, vrijdagavond wordt de weg opnieuw open gesteld voor het verkeer.

200.000 euro voor werken aan Patersberg

Al worden er ook nog andere voorzorgsmaatregelen genomen voor de koers. “We gaan ook een afsluiting plaatsen zodat er geen enkele renner in de afgrond verdwijnt mocht hij naast de weg terechtkomen. Je weet nooit”, klinkt het.

Het was een race tegen de tijd omdat het beton voldoende hard moest zijn. De werken verliepen bijzonder snel en vlot echter. De grondverzakking dateerde van januari al. Over 80 meter was de grond aan de zijkant helemaal verdwenen.

Er werden platen in de grond getrild en op de plekken waar er gaten waren werden die met aarde opgevuld. Het prijskaartje is alvast niet mals. De kosten van de werken worden op niet minder dan 200.000 euro geraamd.