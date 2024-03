Lotto Dstny komt met deze nieuwe kopman voor Milaan-Sanremo na afhaken Arnaud De Lie

Zaterdag moet je niet zoeken naar Arnaud De Lie in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot geeft forfait nadat hij zich nog altijd geen honderd procent voelt.

Arnaud De Lie voelt zich nog niet helemaal top en dan heeft het volgens onze landgenoot geen zin om af te reizen naar Italië voor Milaan-Sanremo. Hij rijdt wel de GP de Denain en Bredene Koksijde Classic deze week om competitieritme te vinden zo liet hij eerder weten.

Met Pascal Eenkhoorn heeft Lotto Dstny een vervanger aangeduid voor De Lie in Milaan-Sanremo, maar hij is niet de nieuwe kopman voor de Italiaanse koers. Die eer is weggelegd voor Maxim Van Gils, zo is te horen bij Lotto Dstny.

“Maxim moet in staat zijn om met de besten de top van de Poggio te ronden. Het is aan ons om hem goed af te zetten aan de voet”, aldus ploegmaat Victor Campenaerts bij Het Laatste Nieuws.

Van Gils sterk in Strade Bianche

Van Gils heeft zijn seizoensstart alvast niet gemist. Twee weken geleden pakte hij nog de derde plaats in de Strade Bianche. Toen zat hij te ver weg om de latere winnaar Pogacar te volgen toen die zijn aanval inzette.

Het is uitkijken of hij de Sloveen zaterdag wel kan volgen. “We geloven in Maxim. Hij kan goed positioneren, verkeert in topvorm en is niet traag aan de streep”, aldus trainer Kurt Van De Wouwer.