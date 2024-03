🎥 Evenepoel trekt zich er niets van aan en gaat vol voor zijn doelstelling

Geen grote rustperiode voor Remco Evenepoel na Parijs-Nice. Onze landgenoot verkende dinsdag zoals verwacht de voorlaatste etappe van de Tour de France van dit jaar.

In deze twintigste etappe staan de Col de Turini, de Colmiane en Couillole op de agenda. En niets houdt onze landgenoot tegen, zo is te zien bij de Tour de France. Maandag had hij ook al de tijdrit verkend.

Net als in Parijs-Nice zorgt het weer voor moeilijke omstandigheden. Sneeuw en aardverschuivingen waren er de voorbije weken dagelijkse kost.

Evenepoel trekt zich er niets van aan en trok de bergen in, ook al waren de omstandigheden verre van ideaal.

Het leverde wel mooie beelden op en die deelden ze bij de Tour de France maar al te graag. De grote koers ter wereld kijkt enorm uit naar de komst van Evenepoel, zo liet grote baas Christian Prudhomme na Parijs-Nice al vallen.

šŸ‘€ The #TDF2024 preparation continues for @EvenepoelRemco and his teammates today on the Col de la Couillole.



šŸ‘€ La préparation du #TDF2024 continue pour @EvenepoelRemco et ses coéquipiers qui sont allés reconnaitre le Col de la Couillole. pic.twitter.com/msi3LwB5i9