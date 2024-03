Soudal-QuickStep schuift kopman voor Milaan-Sanremo naar voren

Zaterdag wordt met Milaan-Sanremo het eerste Monument van het jaar gereden. De start wordt in Pavia gegeven, op 40 kilometer van Milaan.

288 kilometer staan er voor de renners op de agenda richting Sanremo aan de Ligurische kust. De focus ligt echter op de laatste dertig kilometer, met eerst de Cipressa. Daarna volgt nog de Poggio, waar vaak wielergeschiedenis wordt geschreven.

Julian Alaphilippe, winnaar van de koers in 2019, zal voor de zevende keer in zijn carrière aan de start staan van het Italiaanse Monument. Hij is de kopman bij Soudal-QuickStep dat het team vervolledigt met Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Luke Lamperti.

Alle spanning in het laatste uur van Milaan-Sanremo

“We zullen Milaan-Sanremo met veel motivatie starten. We weten dat we niet bij de belangrijkste favorieten zijn, maar dit betekent niet dat we niet ons best zullen doen om een goed resultaat te behalen”, zegt ploegleider Davide Bramati in een persbericht van de ploeg.

“De race is zes kilometer korter dan vorig jaar, maar dat verandert niets en de grote actie zou opnieuw moeten beginnen in het laatste uur van de race. De renners die we aan de start hebben, zijn vastbesloten om alles te geven en we zullen gewoon vertrouwen moeten hebben en afwachten hoe het na zeven uur zal verlopen.”