🎥 Met de groeten van Van der Poel: Jasper Philpsen wint Milaan-Sanremo na spannende sprint

Jasper Philpsen heeft Milaan-Sanremo gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was de snelste van een uitgedunde groep.

Milaan-Sanremo was vooraf aangekondigd als een duel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Het was traditioneel opnieuw lang wachten daarop, met een lange vlucht van tien renners.

UAE Team Emirates maakte het tempo wel al hard op de Capi. Het team van Tadej Pogacar sneed daarbij wel wat in zijn vel, want op de Cipressa had de Sloveen enkel nog Del Toro en Wellens over.

De Mexicaan moest op zo’n twee kilometer van de top lossen, Wellens moest dan al overnemen. In de afdaling van Cipressa gingen de overgebleven vluchters tegen de grond, gelukkig zonder erg voor de favorieten.

Philipsen wint Milaan-Sanremo

Het was dus wachten tot de Poggio. Wellens voerde het tempo op en Pogacar versnelde een eerste keer. De Sloveen raakte niet weg en hij hield zich in. Daarna zette de Sloveen nog eens aan, Van der Poel volgde als enige.

De twee hadden niet genoeg voorsprong in de afdaling en er kwam nog een groep terug. Mohoric versnelde net voor het einde van de afdaling, maar Van der Poel haalde de Sloveen terug.

Daarna reden ook nog Sobrero en Pidcock weg en de Brit leek op weg naar de zege. Dat was buiten Mathieu van der Poel gerekend, die het gat opnieuw dicht reed. Met een spannende sprint tegen Michael Matthews pakte Jasper Philipsen de zege. Zijn eerste monument.