Alaphilippe onthult de reden waarom hij ondanks negende plaats in Milaan-Sanremo toch baalt

Na enkele teleurstellende resultaten in het voorjaar zat Julian Alaphilippe mee in de eerste groep in Milaan-Sanremo. De Franse ex-wereldkampioen had wel nog af te rekenen met pech.

Julian Alaphilippe moest opgeven in de Omloop Het Nieuwsblad na een val, werd 111de in Kuurne-Brussel-Kuurne en moest ook in de Strade Bianche opgeven door een valpartij. Het voorjaar was dus nog niet goed.

In Tirreno-Adriatico werkte Alaphilippe wel hard en ging hij verschillende keren diep. Dat loonde duidelijk in Milaan-Sanremo, waar de ex-wereldkampioen naar de negende plaats sprintte.

Lekke band voor Alaphilippe

"Ik ben blij met de manier waarop ik gereden heb. Ik had de hele dag een goed gevoel en ik had een ongelooflijk sterk team aan mijn zijde. Zij hebben me constant beschermd en me altijd op de juiste momenten goed gepositioneerd."

Alaphilippe had wel nog pech in de laatste kilometer. "Zelf ben ik teleurgesteld omdat ik in de finale nog een lekke band kreeg. Zonder die lekke band had ik zeker hoger kunnen eindigen."

Toch is hij niet helemaal teleurgesteld. "Top-10 in het eerste monument van het jaar is zeker niet slecht. Ik kan nu niet wachten op de Belgische klassiekers. Daar hoop ik de stijgende lijn voort te zetten."