Bakelants zet Wuyts op zijn plaats na kritiek over afwezigheid Van Aert in Milaan-Sanremo

Geen Wout van Aert straks aan de start van Milaan-Sanremo. Hij zit nog altijd in Spanje om zich voor te bereiden op de rest van het voorjaar.

Een paar dagen na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne is Wout van Aert samen met Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes vertrokken naar Tenerife voor een hoogtestage van zo'n drie weken.

Van Aert zal dus niet aan de start staan van Milaan-Sanremo, de koers waar hij de voorbije vijf jaar drie keer op het podium stond en altijd in de top tien eindigde. Daar komt nu dus geen zesde deelname bij.

"Daar kan je niet naast. Dit is een kans weggooien. Allez kom", zegt Michel Wuyts bij HLN. Al begrijpt hij wel dat Van Aert iets anders probeert om top te zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Bakelants begrijpt Van Aert

"Ik vind die discussie niet meer relevant. Ik heb ook mijn wenkbrauwen gefronst, toen ik het hoorde, en Michel heeft gelijk dat Wout een kans laat liggen", antwoordt Jan Bakelants.

Als Van Aert straks geen Monument of het WK wint, dan zal er misschien wel worden gewezen naar zijn afwezigheid in Milaan-Sanremo. "Maar, het is oud nieuws én er zit een bepaalde logica in wat hij nu doet."