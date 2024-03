Evenepoel wilde wel, maar start niet: Lefevere onthult waarom Remco Milaan-Sanremo niet rijdt

Geen Belgische kampioen aan de start van Milaan-Sanremo. Grote baas Patrick Lefevere geeft meer uitleg.

Belgisch kampioen Remco Evenepoel rijdt deze week geen koersen en Parijs-Nice zit er ook al een week op. Velen vragen zich dan ook af waarom Evenepoel niet aan de start staat van Milaan-Sanremo.

Hij is nochtans in de buurt van Milaan, want hij zat er deze week nog in een windtunnel. In Parijs-Nice had Lefevere er het nog over met Evenepoel. "Hij gaf aan: 'Ik wil wel, maar de coaches liever niet.' Ik begrijp dat", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Programma Remco Evenepoel

Evenepoel staat op 1 april aan de start van de Ronde van het Baskenland, daarna gaat de focus naar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dan volgt een hoogtestage, de Dauphiné en nog een hoogtestage.

"In zo’n druk programma prop je niet ook nog een keer Milaan-Sanremo", stelt Lefevere nog. Geen debuut dus in het eerste monument van het jaar voor Remco Evenepoel.

Soudal Quick-Step rekent in Milaan-Sanremo op ex-winnaar Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en de jonge Amerikaan Luke Lamperti om succes te boeken.