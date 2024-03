Tim Wellens kritisch voor zijn ploegmaats na Milaan-Sanremo: "Dat was niet het plan"

Tim Wellens werkte zich opnieuw uit de naad voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De Sloveen kon het echter niet afmaken en werd derde.

UAE wilde op de Cipressa een fenomenale tijd neerzetten van zo'n negen minuten, bijna een minuut sneller dan vorig jaar. Dat lukte niet, want de mannen van Tadej Pogacar hadde niet meer genoeg renners.

"Of we er te vroeg aan begonnen zijn? Dat denk ik niet, maar het probleem is dat we al heel wat mannen opgesoupeerd hadden voor de Cipressa. Het plan was om met twee renners vol de Cipressa op te knallen", zei Tim Wellens bij VTM.

Wellens streng voor ploegmaats UAE

Met Isaac Del Toro bleef echter maar één renner over, die op twee kilometer van de top leeg was. "We hadden nog wat sneller moeten gaan om de groep uit te dunnen voor de Poggio", stelde Wellens.

De ploeg had voor de Cipressa, op de drie beklimmingen van de Capi, al met de krachten gewoekerd. "Dat was niet het plan. Je moet je kunnen inhouden, maar achteraf is het makkelijk praten", was Wellens net als Pogacar streng.

Pogacar sprintte nog naar plek drie. "Milaan-Sanremo is het moeilijkste Monument voor Tadej om te winnen. Ieder jaar is hij er wel dichtbij, volgend jaar komen we terug om te winnen", besloot de Belg nog.