Van Italië naar België en terug: Philipsen onthult waarom hij Nokere Koerse toch nog reed

Jasper Philipsen kwam deze week nog speciaal naar België om Nokere Koerse te rijden. Hij legt nu uit waarom hij dat deed.

Vorige zondag werd Jasper Philipsen nog vierde in de slotrit van Tirreno-Adriatico. Hij was dus al in Italië om straks Milaan-Sanremo te rijden. Maar hij vloog dus toch nog terug naar België voor Nokere Koerse.

Daar werd hij woensdag derde in de sprint, waarna hij weer vertrok naar Italië. In Milaan-Sanremo wil Philipsen beter doen dan zijn 15de plaats van vorig jaar, toen hij niet meer kon volgen op de Poggio.

Nokere Koerse

Maar waarom kwam hij deze week nog naar België? "Ik vond dat nu wel een beetje raar, eerlijk gezegd", stelt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad. "Dat was ook mijn eerste idee", antwoordt Philipsen.

Het werd besproken bij Alpecin-Deceuninck en de ploegleiding vond het beter om Philipsen Nokere Koerse te laten rijden. Vooral sponsorbelangen van Deceuninck hebben meegespeeld in de beslissing, stelt Philipsen.

"Ik begrijp dat het daarin geven en nemen is. Ik geef mijn mening, maar respecteer dat de finale beslissing bij de ploeg ligt. Daar ben ik niet de moeilijkste in", besluit hij nog.