"Zo zenuwachtig dat je wist dat hij ging vallen, commotie kan je altijd missen vlak voor een groot doel"

Julian Alaphilippe heeft nog geen geluk gehad dit voorjaar. In de Omloop Het Nieuwsblad lag hij alweer bij de gevallen renners. In de Strade Bianche kwam hij niet aan, in de Tirreno kon hij zich ook nooit helemaal doorzetten.

Vlak voor de start van het voorjaar was er een akkefietje tussen Alaphilippe en ploegbaas Patrick Lefevere. En dat heeft mogelijk toch een impact gehad op de zaak. “Commotie kan je als renner altijd missen in de dagen voor een groot objectief, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien”, aldus Jan Bakelants toen al in De Zevende Dag.

“Soudal - QuickStep heeft in de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw hun deel van de pech gehad. Asgreen en Alaphilippe vallen vrij zwaar”, is de analist duidelijk. In Wielerclub Wattage voegde hij daar later nog aan toe dat hij van collega’s had gehoord dat Alaphilippe nerveus was en zo zenuwachtig dat het bijna niet anders kon dan dat hij zou vallen.

Toch geeft Bakelants de moet nog niet op wat de ploeg betreft: “Ze kwamen ook net terug van hoogtestage in de Sierra Nevada en dat ze misschien nog wat competitieritme tekortkwamen.”

Nu beginnen scoren voor Julian Alaphilippe?

“Dat hebben we misschien ook wat gezien in het openingsweekend, maar ik heb er goede hoop op dat ze binnen een tweetal weken sterker voor de dag zullen komen.”

“Ik hoop dat ze een stap voorwaarts kunnen zetten om de eentonigheid van de hegemonie te doorbreken en ik geloof daar eigenlijk wel in”, aldus nog Bakelants. Als die stap voorwaarts er komt, dan moet het de komende weken in het Vlaams voorjaar scoren worden voor de Fransman en Soudal – QuickStep. Te beginnen met Milaan - Sanremo.