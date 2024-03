Jan Bakelants kijkt met hele grote ogen naar Mathieu van der Poel: "Kan je weggaan als je ploegmaat dit voor je doet?"

Wat blijft Mathieu van der Poel een kanjer om onder de indruk van te zijn. Ook voor Jan Bakelants is dit zo. De ex-renner was cocommentator tijdens Milaan-Sanremo.

In de VTM-uitzending moest uiteraard ook stilgestaan worden bij de fenomenale inspanning van Mathieu van der Poel. Eerst Mohoric en later Sobrero en Pidcock probeerden nog wel uit de greep te blijven. Van der Poel haalde hen allemaal terug in dienst van Philipsen.

Meteen een signaal om te speculeren over de toekomst van Philipsen, want die wordt ook in verband gebracht met een terugkeer naar UAE. Bakelants verwijst ook in dit debat naar het werk van Van der Poel. "Kan je weggaan als je ploegmaat dit voor jou doet? Natuurlijk, jah, Pogacar is ook geen verkeerde ploegmaat."

VAN DER POEL DE IDEALE PLOEGMAAT

Bakelants had overigens op het frontale beeld meteen gezien dat Philipsen de snelste was aan de streep. Al bleek bij het herbekijken van de beelden het verschil toch niet zo groot te zijn. Michael Matthews was een taaie klant.

Soms spelen onverwachte details een rol en Bakelants sluit niet uit dat dit deze keer het geval was. Hij zag hoe de Australiër in volle sprint zijn bril verloor. "Matthews had zijn bril op zijn helm steken en die verliezen brengt hem misschien een nanoseconde uit concentratie."

GENIETEN VOOR PHILIPSEN

"Ik denk niet dat Matthews hier ooit beter voor de dag is gekomen", oppert Bakelants. Daar moet Philipsen niet van wakker liggen: voor hem is het gewoon genieten van de eerste monumentale zege uit zijn carrière.