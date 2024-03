Analist kritisch op sprinter na Milaan - Sanremo: "Daar kan je je vragen bij stellen, als het anders afloopt zou Vlaanderen te klein zijn"

Milaan - Sanremo werd een dubbeltje op zijn kant, met uiteindelijk een heel spannende sprint. Jasper Philipsen haalde het nipt voor Michael Matthews en de rest, achteraf was er wel nog wat te vertellen over een 'kwakje'.

Uiteindelijk liep alles goed af en was er een positieve afloop ook voor de Belgen met de zege van Jasper Philipsen, maar het had ook anders kunnen lopen. Er was namelijk een move van Michael Matthews aan het adres van de winnaar van de dag.

"Het was een kwakje wat Michael Matthews uitdeelde. Misschien verloor hij even zijn focus omdat hij ook zijn bril verloor, maar hij is natuurlijk gepokt en gemazeld en dus heeft hij een klein kwakje ondernomen om Philipsen even te doen twijfelen", aldus Stijn Vlaeminck in de Nederlandse podcast In Het Wiel.

Daarmee herhaalde hij zo'n beetje de mening van Nathan Van Hooydonck, die dan weer te gast was in de podcast van Vlaeminck met Michel Wuyts. "Maar Philipsen twijfelt nooit en is nooit bang."

Nu geen moord en brand, maar ...

"Er heeft niemand moord en brand geschreeuwd in Vlaanderen omdat het goed is afgelopen, maar bij wat Matthews deed kan je je wel vragen stellen. Het was niet keurig, Matthews weet perfect wat hij doet. Hij is geen nieuweling."

"Zonder positieve afloop, zou er zeker meer over geschreven zijn. Dan zou Vlaanderen zeker en vast te klein zijn en zou Matthews niet mogen starten in Gent - Wevelgem", kon er een lachje af.