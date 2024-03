De rollercoaster dat wielrennen is: Maxim Van Gils kreeg goed nieuws én heel slecht nieuws op maandag

Het was een dag van uitersten voor Maxim Van Gils. Eerst maakte hij zijn contractverlenging bekend bij Lotto-Dstny, daarna viel hij uit in de Ronde van Catalonië - een race waar hij zich ook opnieuw wilde laten zien.

Op 40 kilometer van de streep in de eerste etappe van de Volta a Catalunya was er een zware valpartij, waarbij Maxim Van Gils ook tegen de grond ging. Hij moest verder met heel wat schaafwonden, maar bereikte nog wel de finish van de eerste etappe.

And...jinxed. 😬 My pick for the stage win, Maxim Van Gils hit the asphalt in a crash and his wrist seems injured. My apologies. Not wearing gloves probably also didn't help. #VoltaCatalunya103 pic.twitter.com/KyPeFJuJZF — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 18, 2024

Van Gils kwam binnen op meer dan een kwartier van de winnaar van de dag. Op dag twee zal hij niet meer in actie komen, want hij had na de streep te veel last van de pols. Hij komt terug naar België voor verder onderzoek.

De jonge Belg mist zo de kans om zich deze week te meten met Tadej Pogacar & co in het gebergte. De 24-jarige renner van Lotto-Dstny was nochtans aan een prima voorjaar bezig.

Prima voorjaar voor Maxim Van Gils tot dusver

Afgelopen weekend werd hij zevende in Milaan-Sanremo, eerder werd hij ook al derde in de Strade Bianche en eerder had hij ook al de Ruta Del Sol naar zijn hand gezet in een korte tijdrit.

Van Gils verlengde zijn contract bij Lotto-Dstny tot 2026 en had dus ook goed nieuws op maandag. Wanneer hij terug in competitie kan komen, zal nog moeten blijken.