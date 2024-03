Jasper Philipsen geeft zijn mening over incident met Tim Merlier in Classic Brugge-De Panne

Jasper Philipsen heeft voor het tweede jaar op rij de Classic Brugge-De Panne gewonnen. Hij haalde het in de sprint van Tim Merlier en Danny van Poppel.

In tegenstelling tot vorig jaar was het zonnig en windstil in de Classic Brugge-De Panne, waardoor een massasprint niet uit te sluiten was. Die kwam er ook in De Panne, Philipsen haalde het voor Merlier en Van Poppel.

Vier dagen na zijn zege in Milaan-Sanremo is opnieuw een succes voor Jasper Philipsen. "Dit is misschien wel mijn beste vorm. Alles moet dan meezitten, maar ik ben blij dat het vandaag opnieuw gelukt is."

Incident Philipsen-Merlier in de sprint

In de sprint was wel een aanrijding tussen Philipsen en Merlier. Philipsen probeerde in een gaatje te duiken tussen Merlier en de dranghekken, waardoor ze allebei moesten stoppen met trappen. Hoe kijkt Philipsen ernaar?

"Van Poppel reed daarna op kop en ik wilde er links voorbij, maar daar kwam ik nog in aanraking met Merlier. Dat was jammer, maar gelukkig konden we nog een goede sprint rijden", zei hij.

"Ik zag links ruimte, maar kon niet inschatten wat Van Poppel ging doen. Ik kon gelukkig op tijd mijn benen stilhouden voor er iets gebeurde. Daarom ben ik blij dat we een mooie sprint konden rijden. In zo’n sprint moet je je hoofd koel houden en juiste beslissing maken. Als je fris bent, gaat dat beter."