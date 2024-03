Toch slecht nieuws over Maxim Van Gils enkele dagen na zijn zware valpartij

Voor Maxim Van Gils is de Ronde van Catalonië geen pretje. Hij viel maandag in de eerste rit en zette door, maar geeft er nu toch de brui aan gegeven.

Maandag na zijn val in de eerste rit van de Ronde van Catalonië werd Maxim Van Gils 170ste op meer dan 15 minuten van winnaar Nick Schultz. Dinsdag in de tweede rit werd hij 143ste op meer dan 16 minuten.

Het klassement mag Van Gils dus wel al lang vergeten. "Dinsdagochtend voelde mijn hand al weer wat beter aan, dus besloten we toch te starten. Het was alleen wel een zware dag", vertelde Van Gils woensdag voor de rit bij Cycling Pro Net.

"Ik voel me momenteel niet echt goed. Mijn nek en rug voelen erg stijf aan en mijn benen werken nu ook niet echt mee", zei de jonge Belg. "Ik heb ook nog eens slecht geslapen."

Van Gils geeft toch op in Catalonië

"Ik verkeer momenteel niet in mijn beste humeur en vorm. Het is misschien belangrijk om verder te koersen, maar we zullen na vandaag wel zien hoe ik me voel", zei Van Gils toen.

Van Gils ging woensdag dus nog van start, maar gaf er dan toch de brui aan. Waarom hij er nu voor koos om toch af te stappen, is nog niet duidelijk. Voor Van Gils zal de focus nu gaan naar de klassiekers in de Ardennen.