Wout van Aert schrikt van sterke ploegmaat: "Beangstigend"

De hoogtestage van Wout van Aert op Tenerife zit er op, hij rijdt vrijdag de E3 Saxo Classic. Van Aert zal kunnen rekenen op enkele sterke ploegmaats.

Visma-Lease a Bike komt vrijdag weer met een uitstekend team aan de start in de E3 Saxo Classic. Zo krijgt Van Aert de steun van Benoot, Jorgenson, Affini, Tratnik en Van Baarle. Laporte is door ziekte afwezig.

De voorbije weken was Van Aert op hoogtestage met Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes. "We staan er allemaal goed voor. Jan was al super aan het seizoen begonnen en het is beangstigend, maar die kan alleen nog maar beter zijn", zegt Van Aert bij In de Leiderstrui.

Benoot had een moeilijke start van het seizoen, mede door zijn val in de Ronde van de Algarve. Toch toonde hij volgens Van Aert dat hij klaar is voor de strijd. "Hij is een harde werker met de juiste instelling, dus die heb ik er altijd graag bij."

Programma Van Aert

Voor de jonge Noor Per Strand Hagenes was het een eerste ervaring op hoogtestage. "Hij heeft zich goed geweerd en hij zal er ook klaar voor zijn. Met een paar stafleden erbij was het heel leuk om op pad te zijn."

Van Aert komt zondag niet aan de start van Gent-Wevelgem, maar volgende week woensdag wel in Dwars door Vlaanderen. Daarna zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de grote doelen van Van Aert.