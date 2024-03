Van der Poel en Van Aert uitdagen? Soudal Quick-Step onthult hoe het E3 Saxo Classic wil aanpakken

Soudal Quick-Step begint als outsider aan de Vlaamse klassiekers. Ploegleider Tom Steels wil toch scoren met zijn renners.

Het klassieke voorjaar was jarenlang het domein waarin Soudal Quick-Step dominant was met renners zoals Tom Boonen, Niki Terpstra en ook Philippe Gilbert. Maar de laatste jaren is er geen echte kopman meer.

Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen toonden wel hun klasse, maar dat is ook alweer een aantal jaar geleden. Met onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er nu ook nieuwe sterren opgestaan.

Soudal Quick-Step rekent op collectief

"Iedereen weet dat er enkele renners hard bovenuit steken", zegt ploegleider Tom Steels bij Wielerflits. "Maar het is aan ons om daar, in blok, iets aan te doen. We moeten zowel bescheiden zijn, maar ons ook niet laten wegdrummen in een hoekje."

In de E3 Saxo Classic rekent Soudal Quick-Step op Alaphilippe, Asgreen, Moscon, Pedersen, Lampaert, Reinderik en Warlop. Steels rekent ook op Moscon en Pedersen, die in Milaan-Sanremo nog 13de werd.

"Daarom noem ik ook ons collectief",zegt Steels nog. "Er zijn verschillende renners die echt naar hun beste vorm aan het toegroeien zijn. De feedback die we van hen krijgen, is goed."