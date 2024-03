Analisten in katzwijm van machtsvertoon wereldtopper(s): "Wow! De kinderen amuseren zich, ik hou mijn hart vast voor ..."

De E3 Saxo Classic staat te boek als de 'kleine' Ronde van Vlaanderen en is voor velen een lastige koers. Wie in Harelbeke goed is, is dat vaak negen dagen later ook in de Ronde van Vlaanderen zelf. En dus was het ook even inschatten wie goed is.

Tijdens de koers was Mathieu van der Poel alvast aan het woekeren met zijn krachten. Op de Taaienberg op 80 kilometer van de streep ging hij een eerste keer vol door: "Dit is een eerste keer de turbo opentrekken en de registers opentrekken", aldus Karl Vannieuwkerke op Sporza. "Dit is de troeven op tafel gooien met tachtig kilometer te gaan. Je weet wie op de Taaienberg de sterkste man is. Wow!", werden de complimenten voor de Nederlandse klasbak niet geschuwd. Waarop de Nederlander eventjes alleen door reed. © photonews "Dat hij een visitekaartje heeft afgegeven is duidelijk, als dat nog nodig was", pikte ook José De Cauwer meteen in. "Er zal niet veel kaf meer bij zijn na de Taaienberg. Voor van der Poel is eten en drinken ook belangrijk. Wat is me dat!" Geen ploegmaats kan een probleem worden voor het voorjaar Ook op de Boigneberg ging Mathieu van der Poel nog eens vol door, daarna volgde nog een derde cartouche. "Met wat ik nu zie, hou ik mijn hart vast voor op de Oude Kwaremont met Mathieu van der Poel", aldus nog Vannieuwkerke. "De kinderen amuseren zich, ze blijven koersen als tieners en dat is wat ze groot maakt." Al ziet José De Cauwer wel een mogelijk probleem: "VdP heeft op zestig kilometer van de finish geen ploegmaat meer. Dat kan een probleem worden voor dit voorjaar."