Bert De Backer en Greg Van Avermaet zien verrassende ploeg héél sterk presteren: "Indrukwekkend"

Mathieu van der Poel reed een zeer sterke race in de E3 Saxo Classic, Wout van Aert was dan weer misschien de op één na sterkste renner in koers. Toch was er een verrassend sterk blok dat heel goed voor de dag kwam.

Niet voor het eerst dit seizoen rijdt Lidl-Trek een prima race in de E3 Saxo Classic. Ze wonnen dit jaar al twaalf keer en verzamelden ook al een aantal ereplaatsen. Mads Pedersen was vierde in Milaan - Sanremo, waar ook Jasper Stuyven prima reed.

Tom Skujins is dan misschien wel dé ontdekking van dit voorjaar. In het openingsweekend maakte hij al indruk, in de Strade Bianche werd hij dan weer tweede en ook in de E3 was hij mee in het eerste serieuze groepje.

"Lidl-Trek was opvallend sterk. Ze waren met vier-vijf man aan de voet van de Taaienberg, de plaats om te zijn. Otto Vergaerde die een hele sterke beurt deed", aldus Bert De Backer. Meteen bijgesprongen door Greg Van Avermaet: "Dat is heel sterk en heel belangrijk werk."

Replica van Milaan - Sanremo en het werk naar de Poggio

"Ook in Milaan - Sanremo reden ze als ploeg heel sterk richting de Poggio, dit was een replica ervan", vond Greg Van Avermaet.

"Ze waren het meest aanwezig van alle ploegen, het was echt indrukwekkend", aldus nog Bert De Backer tegen Sporza.