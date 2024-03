Komt Ronde van Vlaanderen in het gedrang voor Wout van Aert na domme val? Renner én analisten reageren

Het omslagpunt in de E3 Saxo Classic was een val van Wout van Aert op de Paterberg. Mathieu van der Poel trok net op dat moment ten strijde, WvA zou hem nooit meer helemaal kunnen inhalen - al kwam hij nog even dicht. Achteraf waren er wel zorgen voor de Belg.

"Ik ben harder gevallen dan ik eerst dacht", aldus Wout van Aert in een eerste reactie bij Sporza. "Het was een allesbeslissend moment in de race. Ik kon de kloof uiteindelijk niet meer dichten. Het was een domme val, ik bleef wat achter het kantje hangen."

"Ik heb nu wel wat pijn overal. Ik heb wat pijn aan de heup en de elleboog, de hele rechterkant is wat stijf. We gaan het even moeten laten onderzoeken, even laten nakijken." Is er de vrees voor een blessure bij Wout van Aert, die mogelijk de volgende doelen op de helling zet?

© photonews

"Vrees voor een blessure? Dat weet ik niet. Nu doet het gewoon wat pijn, maar na de inspanning komt dat altijd wel wat op. Ik hoop dat het niets ergs is."

Greg Van Avermaet analyseerde de mogelijke impact meteen: "Wout van Aert heeft heel veel spieren, dan heeft dat soms een grotere impact en is dat een nadeel. Stijfheid gaat er komen, omdat de stijfheid in de spieren zit. Lichtere mannen hebben daar iets minder last van. In beweging blijven is belangrijk."

Stijfheid beter dan een botbreuk

Al riposteerde Bert De Backer meteen: "Dit komt wel goed, want hij rijdt zondag niet in Gent - Wevelgem. Je probeert nu te pieken en je bent aan het bruisen van energie, dan wil je dit niet hebben natuurlijk voor de moraal. Maar als je magerder bent, dan kan je een bot breken."

