Niet Van Aert of Van der Poel? Bakelants voorspelt verrassende winnaar in E3 Saxo Classic

Met de E3 Saxo Classic staat een van de grootste Vlaamse koersen van het voorjaar op het programma. En ook een eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert.

In het veldrijden moest Wout van Aert deze winter vaak het onderspit delven tegen Mathieu van der Poel. Enkel in Benidorm kan Van Aert Van der Poel kloppen na een val van de wereldkampioen.

Volgens Jan Bakelants moet daar echter geen rekening meer mee gehouden worden. Omdat dit zowel qua inspanning als tegenstanders een hele andere context is dan deze winter het geval was.

De afstand is dus veel langer, maar ook de tegenstand beter en sterker. Toch ziet Bakelants op papier niemand die sterker is dan Van Aert en Van der Poel aan de start van de E3 Saxo Classic.

Andere winnaar dan Van der Poel of Van Aert?

Toch twijfelt hij of we effectief een duel krijgen. "De ontwikkelingen in Milaan-Sanremo doen me twijfelen of de twee er in realiteit wel zo torenhoog bovenuit zullen steken", zegt hij bij HLN.

"Ik zie dat niet als een evidentie. Wie erin slaagt om zijn kar aan te haken, kan de onderlinge rivaliteit wat uitbuiten en ziet zijn winstkansen serieus toenemen." Er zou dus een verrassende winnaar uit de bus kunnen komen.