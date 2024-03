'Stevige tegenvaller: Visma-Lease a Bike nog meer onthoofd in Gent-Wevelgem'

Visma-Lease a Bike kan zondag in Gent-Wevelgem niet rekenen op de nummers één en twee van vorig jaar. Olav Kooij wordt zo wellicht de enige kopman bij de Nederlandse ploeg.

Door zijn andere aanpak van het voorjaar kiest Wout van Aert er dit jaar voor om Gent-Wevelgem over te slaan. Voor de Ronde van Vlaanderen rijdt hij enkel de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen.

Voor Visma-Lease a Bike was het een opportuniteit om andere renners nog eens hun kans te geven. Zo kon Europees kampioen Christophe Laporte zijn titel verdedigen zonder te moeten werken voor Van Aert.

Geen Laporte, wel Kooij

Maar wellicht komt Laporte helemaal niet aan de start, dat meldt Het Nieuwsblad. Laporte moest in Milaan-Sanremo al vroeg lossen en gaf op. Volgens Visma-Lease a Bike was de Fransman ziek.

Door die ziekte moest Laporte al de E3 Saxo Classic van zijn programma schrappen en daar lijkt hij nu nog altijd niet helemaal van hersteld te zijn. Visma-Lease a Bike hoopt volgende week wel op hem te kunnen rekenen.

In Gent-Wevelgem zal Olav Kooij dan de enige kopman zijn. De Nederlandse sprinter werd vorig jaar al achtste, dit jaar werd hij bij zijn debuut in Milaan-Sanremo 14de. Met Tiesj Benoot is er ook nog een Belgische schaduwkopman.