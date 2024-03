Stuyven velt ook oordeel over Van Aert, maar buigt zich vooral over vraag van 1 miljoen: "Hoe Van der Poel kloppen?"

Eens opgefrist na zijn knappe race in de regen kon Jasper Stuyven zijn analyses over Van der Poel en Van Aert op de wereld los laten. In de ene moest de Leuvenaar zijn meerdere erkennen, de andere wist de man van Lidl-Trek nog knap in te halen in de strijd voor de tweede plaats.

Stuyven kon op de Taaienberg van op de eerste rij zien hoe Van der Poel daar al uitpakte. Dat zou de wereldkampioen later herhalen. "Hoe Mathieu van der Poel kloppen? Dat is een zeer goede vraag op dit moment. Mathieu wint met overwicht. Willen we met hem meegaan? Ja, maar je moet ook kunnen", is de redenering.

Logisch natuurlijk. Eens Van der Poel definitief vertrok, was het koersen voor de tweede plaats. "Ik dacht eerst dat we met ons groepje van vijf tot bij Wout van Aert zouden geraken. Als het dan wat tactisch loopt, ben je misschien zesde of zevende. Blij dat ik op een bepaald moment naar Wout kon gaan."

STUYVEN KLOPT VAN AERT VOOR PLEK 2

Stuyven kon gadeslaan hoe het met de man van Visma-Lease a Bike gesteld was. "Je zag wel dat hij leeg was, het was op bij hem. Uiteraard is het leuk om tweede te worden." En dat in de E3. "Ik blijf erbij dat de E3 mij het minst ligt, omdat de klimmetjes mekaar snel opvolgen en de kilo's en wattages in mijn nadeel spelen."

Dat zegt veel over de vorm. "Dan denk ik niet dat ik ooit al zo sterk op dit moment van het seizoen." Is Stuyven nu dan toch in één klap dé kopman bij uitstek bij Lidl-Trek? "Neen, het kan evengoed zijn dat Mads Pedersen zondag wint."

STERK COLLECTIEF BIJ LIDL-TREK

Stuyven voelt zich best goed bij het feit dat zijn ploeg verschillende pionnen naar voren kan schuiven. "In het hedendaagse wielrennen moet je vooraf geen kopman aanduiden. Nu gold ook voor Mads, mezelf en Toms Skujins: wie na de Taaienberg voorop geraakte, kreeg voorrang."