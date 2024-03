Johan Museeuw over de Ronde van Vlaanderen: "Hij is de grote favoriet"

Iets meer dan een week voor de Ronde van Vlaanderen heeft Mathieu van der Poel een tik uitgedeeld aan de concurrentie. De wereldkampioen is dan ook de logische topfavoriet.

In de E3 Saxo Classic zette Mathieu van der Poel meteen de toon door op de Taaienberg zijn kaarten op tafel te gooien. De wereldkampioen trok stevig door en drukte de concurrentie meteen met de neus op de feiten.

"Van der Poel heeft de hele koers gedicteerd", zegt Johan Museeuw bij het Waalse La Dernière Heure. "Tactisch gezien maakte hij geen enkele fout en ook fysiek was hij de sterkste."

Al was er ook die val van Wout van Aert op de Paterberg. "We zullen nooit weten hoe het zonder die val van Wout van Aert zou zijn afgelopen, maar ik ben ervan overtuigd dat Van der Poel zelfs zonder die val had gewonnen."

Van der Poel topfavoriet voor Ronde van Vlaanderen

"Op de beklimmingen had hij duidelijk meer punch. Niemand zal deze Van der Poel verslaan in de Ronde van Vlaanderen. Hij is nu al de grote favoriet. De overwinningen van Philipsen in Sanremo en De Panne brachten Alpecin-Deceuninck in een winning mood."

Dat Van der Poel zonder pech zal meedoen in de finale van de Ronde van Vlaanderen, lijkt zeker. De voorbije vijf edities werd hij vierde, eerste, tweede, eerste en tweede. Vorig jaar moest Van der Poel enkel Pogacar laten voorgaan.