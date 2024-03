Overmacht van Mathieu van der Poel was meer dan duidelijk: "Dat zegt zoveel"

Mathieu van der Poel heerste in de E3 Saxo Classic. Voor Marc Sergeant waren er twee cruciale momenten die dat goed weerspiegelden.

Het eerste cruciale punt is volgens Sergeant het moment op de Oude Kwaremont. Van Aert verkleint de kloof met Van der Poel tot elf seconden, maar moet daarna toch buigen voor de wereldkampioen.

Dat bewijst dat Van Aert grinta heeft en ook mentaal sterk staat. "Maar dan zie je toch dat Van der Poel hem ook daar aftroeft. Dit is een mentale overwinning voor Van der Poel", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Toch vindt hij een ander moment nog indrukwekkender. Na de Taaienberg zat Van der Poel bijna alleen, enkel Kragh Andersen is hem dan nog beperkt van steun. Terwijl Lidl-Trek en Visma-Lease a Bike meerdere pionnen hebben.

Van der Poel heer en meester in E3 Saxo Classic

"Maar zelfs dan controleert hij, bijna op zijn eentje, op elk moment de koers." Wanneer Van der Poel ziet dat een groep met Benoot dreigt terug te komen, versnelt Van der Poel nog eens om dat te voorkomen.

"Dat zegt zoveel. Van der Poel is baas over de koers. Hij wint niet alleen, hij héérst. Zelfs het koersverloop lijkt hij in handen te hebben." Op de Stationsberg wachtte de wereldkampioen bewust nadat hij wegreed met Van Aert.

Van der Poel liet de rest terugkeren om dan heel bewust een groepje te laten terugkeren om dat later als springplank te gebruiken. "Wat ook daadwerkelijk gebeurt. Van der Poel is altijd in controle."