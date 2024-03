🎥 Fantastisch gebaar! Mathieu van der Poel bezorgt jongetje "mooiste dag van zijn leven"

De man die de ploegenpresentatie voor Gent-Wevelgem deed op het podium in Ieper richtte zich tot Mathieu van der Poel.

Een jongetje stond voor het podium en wou een foto met Mathieu van der Poel, zo had hij op een bordje geschreven. De presentator bracht de jongen bij de Nederlander op het podium en die twijfelde geen seconde.

De jongen poseerde bij de wereldkampioen. “Er zijn genoeg fotografen”, zei Van der Poel terwijl hij de jongen tegen hem aan duwde.

Toen het jongetje het podium verliet werd hem gevraagd of dit de mooiste dag van zijn leven was en daarop antwoordde hij volmondig “ja”.

This is so beautiful. Mathieu van der Poel is a real role model for all of us. 🥰



