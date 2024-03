Patrick Lefevere legt ideale scenario voor Soudal-QuickStep in Gent-Wevelgem op tafel

Het is tot dusver geen goed voorjaar voor Soudal-QuickStep. Patrick Lefevere hoopt dat in Gent-Wevelgem wel zal lukken.

Patrick Lefevere was de voorbije dagen niet mals voor zijn renners. In de voorjaarsklassiekers kwamen de renners van Soudal-QuickStep nog hoegenaamd niet in beeld, laat staan dat ze meestreden voor de overwinning.

Van paniek is er voorlopig nog geen sprake, Lefevere evalueert immers altijd pas na Luik-Bastenaken-Luik en zal dat ook dit jaar niet anders doen.

Toch wil hij niet dat er zomaar wat geprobeerd wordt. “het moet ook niet de bedoeling zijn om te koersen om toch maar ‘een uitslag’ te rijden. Maar ik hoop wel op beterschap in Gent-Wevelgem”, vertelt hij heel erg duidelijk aan Het Nieuwsblad.

Waaiers niet missen met aangekondigde wind

Lefevere is vooral blij dat Tim Merlier de ploeg vervoegt. Hij zit in de winning mood en dat kan altijd aanstekelijk werken voor het team.

Het plan is duidelijk voor de CEO. “Als Van der Poel zondag bij de derde keer Kemmel aanzet, gaat Tim niet aan zijn wiel plakken, maar als Alpecin-Deceuninck na een zware E3 misschien wat meer de kaart Philipsen speelt en Visma-Lease a Bike wil sprinten met Olav Kooij dan is dat ook voor ons gunstig.”

Want er is veel meer dan Van der Poel dat de gang van de koers kan bepalen. “Wie weet wat gebeurt er onderweg allemaal bij de aangekondigde vijf Beaufort wind. Ik heb Tim deze week met plezier horen vertellen dat hij dit seizoen nog geen enkele waaier heeft gemist.”