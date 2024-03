Pedersen doet wat Van Aert niet kan tegen Van der Poel: "Dat moest ik ook doen"

Mads Pedersen heeft voor de tweede keer in zijn carrière Gent-Wevelgem gewonnen. De ex-wereldkampioen klopte Mathieu van der Poel in de sprint.

Mads Pedersen ging er na de derde en laatste beklimming van de Kemmelberg alleen vandoor met Mathieu van der Poel. Laurence Pithie werd als laatste overboord gegooid en de twee reden samen naar Wevelgem.

De Deen heeft een goede sprint, maar twijfelde toch om de strijd aan te gaan met Mathieu van der Poel. "Let de benen die Mathieu heeft, is het moeilijk om daar voluit in te geloven", zei Pedersen achteraf.

Pedersen maakt geen fouten zoals Van Aert

Toch waagde de Deen er op. "Ik moest er wel in geloven, want anders zou het peloton ons nog inrekenen." Van der Poel kon namelijk ook nog rekenen op Jasper Philipsen om eventueel te sprinten.

Pedersen had goed gekeken naar de verloren sprints van Van Aert tegen Van der Poel en maakte er een lange sprint van. "Dat moest ik ook doen: de snelheid hoog houden en hopen dat ik nog de benen had."

Ronde van Vlaanderen

Samen met Van der Poel en Van Aert is Pedersen een van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen van volgende zondag. "Gent-Wevelgem ligt me beter dan Vlaanderen, maar mijn vorm is er duidelijk."