Stuyven toch teleurgesteld ondanks zege van ploegmaat Pedersen: "Heb echt gevloekt"

Lidl-Trek toonde zich bijzonder sterk tijdens Gent-Wevelgem met verschillende pionnen. Jasper Stuvyen baalde achteraf toch stevig.

Met Jonathan Milan, Mads Pedersen en Jasper Stuyven had Lidl-Trek op een bepaald moment drie renners vooraan in koers. Milan moest passen op de Kemmelberg, terwijl Stuyven lek reed op de plugstreets.

"Alles verliep perfect, behalve die lekke band natuurlijk", zei Stuyven na de koers bij ons. "Ik heb toen echt wel enorm gevloekt, zeker als je ziet dat Pedersen en Van der Poel uiteindelijk naar de meet gaan", baalde Stuyven.

"Ik had zeker de mogelijkheid om bij hen te blijven, want de benen voelden heel goed aan." Gelukkig kon ploegmaat Mads Pedersen het ook alleen afmaken tegen wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Code Van der Poel gekraakt?

Lidl-Trek maakte net als in de E3 Saxo Classic indruk, heeft de ploeg nu de code van onder meer Van der Poel gekraakt voor de wedstrijden die er nog aankomen?

"Laat ons hopen van wel, maar het is absoluut geen zekerheid. En dan hopen dat ik niet lek rijdt in Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix", besloot Stuyven nog.