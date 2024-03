Museeuw ziet Van der Poel belangrijke les leren voor de Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel liet zich in Gent-Wevelgem kloppen in de sprint door Mads Pedersen. Johan Museeuw denkt dat de wereldkampioen er een les uit zal leren voor de Ronde van Vlaanderen.

Dat Mathieu van der Poel Gent-Wevelgem niet won doordat hij wat minder was na zijn solo in de E3 Saxo Classic, was voor Johan Museeuw niet zo verrassend. Hij tilt er dan ook niet zwaar aan.

"Als fenomenen net iets minder goed zijn, dan zijn ze ook gewoon renners die tweede kunnen eindigen. Daar is niets mis mee", zegt Museeuw bij Sporza. Woekerde Van der Poel te veel met zijn krachten?

Van der Poel vond dat hij het als wereldkampioen niet kon maken om niet door te rijden met Pedersen. "Niet meerijden ligt trouwens ook niet in de aard van Mathieu. Of hij nu wereldkampioen is of niet."

Van der Poel neemt nederlaag mee naar de Ronde

In de sprint deed Pedersen het wel perfect tegen Van der Poel. De Deen hield de snelheid hoog, begon zelf aan de sprint en dat al op zo'n 300 meter van de streep. De explosiviteit van Van der Poel werd zo gefnuikt.

Volgens Museeuw zal Van der Poel die nederlaag tegen Pedersen in de sprint dan ook meenemen als hij op pad is met Pedersen en Van Aert in de Ronde van Vlaanderen. "Het zal zijn mindset veranderen."

"Mathieu zal zijn finale daardoor anders indelen, zodat hij frisser aan de sprint kan beginnen in Oudenaarde", stelt Museeuw nog.