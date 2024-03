OFFICIEEL: Lotto Dstny hakt de knoop door over voorjaar van kopman Arnaud De Lie

Lotto Dstny heeft definitief de knoop doorgehakt over het voorjaar van Arnaud De Lie. De jonge kopman trekt er een streep onder.

Wat na Gent-Wevelgem in de lucht ging, is nu ook officieel. Arnaud De Lie komt niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat heeft Lotto Dstny laten weten in een statement.

"Vanwege verschillende redenen kon De Lie nog niet schitteren in de Belgische klassiekers, waar het team en hijzelf op gemikt hadden", klinkt het bij Lotto Dstny.

De ploeg haalt onder meer een ziekte op hoogtestage in januari en de zware valpartij in Le Samyn aan als reden waarom De Lie dit voorjaar nog niet kon presteren zoals gehoopt.

De Lie past voor de Ronde en Parijs-Roubaix

"Samen met het management van het team, het performance team en Arnaud zelf hebben we dan ook besloten om hij niet zal starten in de aankomende klassiekers." Het gaat dan over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Hij zal wat tijd nemen om zich te resetten en dan weer op te bouwen naar het tweede deel van het seizoen. De datum waarop hij weer aan wedstrijden zal deelnemen, zal binnenkort definitief worden bepaald."