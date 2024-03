Belg komt elf dagen na sleutelbeenbreuk opnieuw in actie en geeft duidelijke kritiek op de eigen ploegleiding

Amaury Capiot staat aan de start van Dwars door Vlaanderen. Dat lijkt niet meteen nieuws, maar gezien zijn situatie is het dat eigenlijk wel. Hij kwam namelijk zwaar ten val tijdens de Bredene Koksijde Classic, amper elf dagen geleden.

De 30-jarige Belg Amaury Capiot liep niet voor het eerst een blessure op. Deze keer kwam hij ten val in de slotkilometer van de Bredene Koksijde Classic, in een tumultueuze sprint samen met Lionel Taminiaux van Lotto-Dstny.

Capiot kwam duidelijk gehavend over de meet, later bleek bij onderzoek dat zijn linkersleutelbeen gebroken is. Dat heeft zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels toen ook bevestigd en voor Capiot is het een nieuwe domper.

Vorig jaar viel hij al eens uit met een zware knieblessure, nu valt de blessure klaarblijkelijk mee. Elf dagen na zijn sleutelbeenbreuk staat hij namelijk gewoon aan de start van Dwars Door Vlaanderen. Al zal het niet makkelijk worden in een hectische race.

Breuk niet verplaatst volgens Amaury Capiot

"Op zich valt het wel mee. De breuk is niet verplaatst en de pijn valt mee, al zullen de kasseien en de vibraties wel pijn doen. Optimaal is het sowieso niet", aldus Capiot in een reactie bij Sporza.

"Vanuit de ploeg was er wel wat druk om hier te starten. Ik begrijp zelf ook niet goed waarom. Ik zou zelf nog een week gewacht hebben en alles op Roubaix gezet hebben voor een maximaal herstel, maar blijkbaar niet."