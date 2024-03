Nieuwe enorme domper voor Visma - Lease a Bike

Visma - Lease a Bike zit in vieze papieren dezer weken. Wout van Aert viel op de Paterberg, Dylan van Baarle en Christophe Laporte zijn ziek en ook Jan Tratnik zit nog met problemen na een valpartij.

Jan Tratnik stond er in het openingsweekend met een knappe zege in de Omloop Het Nieuwsblad, maar de laatste weken gaat het ook met hem wat minder. In Dwars Door Vlaanderen moest hij op meer dan 100 kilometer van de streep de strijd staken.

"Hij kan niet verder, het is afgesproken met de ploeg: Tratnik moet afstappen", aldus Renaat Schotte bij Sporza. De Sloveen viel in Gent-Wevelgem en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden, waardoor ook voor hem de Ronde van Vlaanderen mogelijk te vroeg zal komen.

© photonews

Voor Wout van Aert wordt het stilaan problematisch om zes fitte ploegmaats te vinden om zondag de Ronde van Vlaanderen mee te rijden. Lidl-Trek bewees bovendien ook een sterk blok te zijn, dus het wordt alle hens aan dek.

Of is er meer aan de hand met Jan Tratnik?

Volgens diverse bronnen is er echter meer aan de hand dan enkel de val. Zo is de Sloveen op weg om na dit jaar Visma-Lease a Bike in te ruilen voor BORA-hansgrohe. Daar zou hij landgenoot Primoz Roglic kunnen vervoegen.

Dat beide heren met dezelfde makelaar vertegenwoordigd worden, werkt zo'n eventuele overstap ook in de hand. Er zouden ondertussen al concrete onderhandelingen plaatsgevonden hebben tussen Tratnik en BORA-hansgrohe.