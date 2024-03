Ploegmaat van Wout van Aert wist niet wat hij zag: "Echt akelig"

Visma-Lease a Bike is na Dwars door Vlaanderen ook Wout van Aert kwijt voor de rest van het voorjaar. De Nederlander Tim van Dijke zag het allemaal gebeuren.

Met een sleutelbeenbreuk en enkele gebroken ribben is het voorjaar van Wout van Aert voorbij. Dat is het verdict na een zware val in de afdaling naar de Kanarieberg in Dwars door Vlaanderen.

Ploegmaat Tim van Dijke reed op dat moment op kop van de groep waarin Van Aert zat, hij deed een lead-out richting de beklimming van de Kanarieberg, waar snelheden gehaald worden tot zo'n 90 kilometer per uur.

Gevolgen Van Aert meteen duidelijk voor Van Dijke

"Ik hoorde plots een harde klap. Ik keek achterom en zag Wout tegen de grond gaan, samen met nog wat andere jongens. Het was echt een akelig gezicht." Van Dijke sloeg zich meteen naar het hoofd (zie foto onder).

Van Dijke's gesture after seeing his leader crashing is all of us. 😰 My heart sank a bit there. #DDV24 https://t.co/eaRe0AVzjj pic.twitter.com/oNZ84E1pKm — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 27, 2024

Van Dijke wist ook meteen dat de gevolgen zwaar zouden zijn. "Als ze daar tegen de grond gaan, loopt het heel slecht af. Ieder jaar ga je daar met samengeknepen billen naar beneden en niemand geeft een duimbreedte toe."

"Dit is klote. Dat we nog winnen (met Matteo Jorgenson, nvdr.), is ongelofelijk knap. Maar het is gewoon een waardeloze dag voor ons", besloot de Nederlander nog.