Sep Vanmarcke analyseert de valpartij: "Ik vind het heel straf van Van Aert"

Wout van Aert was één van de renners die in Dwars door Vlaanderen zwaar ten val kwam. Met alle gevolgen van dien.

Het voorjaar van Wout van Aert zit er op. Een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waarbij hij zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben brak, is daar de oorzaak van. Onze landgenoot mist zo ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waarin hij wilde uitpakken.

In Vive le Vélo analyseerde ex-renner Sep Vanmarcke wat er precies gebeurde om de valpartij te veroorzaken.

“Ik wil Tiesj Benoot zeker niets verwijten. Hij ging een beetje naar links, maar daar zat Wout in zijn wiel. Hij kon niet weg, met alle gevolgen van dien”, klinkt het.

Een gemakkelijke revalidatie wordt het zeker niet van Wout van Aert, want dit is niet enkel een sleutelbeenbreuk.

Foetushouding

“De opsomming van het aantal breuken maakt het nog ernstiger. Na een sleutelbeenbreuk zit je na vier weken weer op de fiets. 7 ribben én een sleutelbeen én een borstbeen. Dat is gewoon een akelige uitkomst.”

Al keek Vanmarcke vooral ook op van wat Van Aert nog deed nadat hij gevallen was. “Ik vind het heel straf dat hij in de eerste seconden nog opzij kruipt. Hij heeft zich nog anderhalve meter verplaatst, om zich even later in een houding te leggen, omdat hij het niet kon houden van de pijn.”

Andere renners die hun sleutelbeen breken kruipen vaak meteen in foetushouding om de pijn draaglijker te maken.