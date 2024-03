Soudal-QuickStep op zoek naar nummer negen: "We hebben afgezien"

Soudal-QuickStep bakte er dit voorjaar nog maar weinig van. In de Ronde van Vlaanderen het tij doen keren wordt alvast geen gemakkelijke opdracht.

Soudal-QuickStep heeft zijn selectie vrijgegeven voor de Ronde van Vlaanderen. Van alle Monumenten is Vlaanderens Mooiste diegene waar ze het meeste prijzen in pakten. De troepen van Patrick Lefevere wonnen er al acht keer.

De laatste zege dateert van 2021, toen met Kasper Asgreen. Hij is er ook dit jaar bij, maar buiten zijn zestiende plaats in Milaan-Sanremo bleef hij onzichtbaar. Net als Julian Alaphilippe en ook Yves Lampaert. Ook zij komen in Antwerpen aan de start van de Ronde.

Tim Merlier, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Bert Van Lerberghe vervolledigen de selectie, zo maakte ploegleider Tom Steels in een persbericht van de ploeg bekend.

Soudal-QuickStep heeft afgezien

“De Ronde is een wedstrijd die nooit liegt, een wedstrijd waar alleen de sterke renners hebben gezegevierd”, klinkt het bij de ploegleider. “We hebben een goede ploeg voor zondag, met een winnaar van Vlaanderen, en we gaan met veel vertrouwen naar de start.”

Ook hij kan niet anders dan toegeven dat het een moeilijk seizoen is voor Soudal-QuickStep. “Het is waar dat we afgezien hebben in de vorige wedstrijden, maar dingen kunnen snel veranderen en we hopen op een sterke wedstrijd”, besluit Tom Steels.