Thibau Nys neemt drastische beslissing in zijn carrière

Thibau Nys kennen we vooral als een veldrijder. De zoon van Sven Nys wil echter ook een groot renner op de weg worden.

Thibau Nys rijdt heel graag in het veld, maar ook een carrière als wegrenner opbouwen behoort tot hetgeen hij in zijn carrière wil bereiken.

Tijdens de winterstage met Lidl-Trek in het Spaanse Calpe was te horen dat hij dit jaar naar de Giro d’Italia zou trekken. Het zou zijn debuut geweest zijn in een grote ronde.

“Voor mij hoeft het niet per se. Áls ik het doe, dan enkel op voorwaarde dat ik er 100% klaar voor ben, de ploeg kan helpen en misschien zelf hier en daar een resultaat kan rijden. Niet louter ‘om bij te leren’”, klonk het toen.

Zelfde programma als 2023 voor Thibau Nys

Ondertussen, zo schrijft Het Laatste Nieuws, is er in overleg met de sportieve cel en de performance cel van de ploeg besloten dat de Giro dit jaar nog te vroeg komt voor Nys. Een drastische beslissing in zijn carrière om nog even te wachten met een grote ronde.

De Tour is helemaal geen optie en de Vuelta komt veel te dicht voor de voorbereiding op het veldritseizoen. Op 23 april komt Nys na een break van elf weken opnieuw tot koersen. Dan staat hij aan de start van de Ronde van Romandië waar hij een rit wil winnen.

Met onder meer de Ronde van Hongarije en Noorwegen, de Baloise Belgium Tour, het BK en de Ronde van Wallonië rijdt hij haast volledig hetzelfde programma als vorig jaar.