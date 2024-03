📷 Opvallende keuze! Topfavoriet van Alpecin-Deceuninck geeft forfait voor Ronde van Vlaanderen

Geen Jasper Philipsen in de Ronde van Vlaanderen. De Vlam van Ham kiest ervoor om Vlaanderens Mooiste te laten vallen om zo in optimale vorm te zijn om Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven.

Hij zal woensdag wel nog de Scheldeprijs rijden om zich voor te bereiden op de kasseiklassieker. Mathieu van der Poel blijft echter wel de absolute kopman en topfavoriet voor zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix.

Nochtans was Philipsen zeker ook een mogelijke kandidaat om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dan zou Alpecin-Deceuninck de tactiek die het met succes in Milaan-Sanremo opnieuw moeten toepassen.

Maar zover komt het dus niet. Philipsen toonde dit seizoen al dat hij in heel goede doen is en door resoluut te kiezen voor Parijs-Roubaix wil het die vorm nog eens extra in de verf zetten.

Het huwelijk tussen Philipsen en de Ronde van Vlaanderen was trouwens nog niet echt geslaagd. De twee vorige keren dat hij deelnam reed onze landgenoot de koers niet uit.

Met Philipsen verdwijnt opnieuw een grote naam uit het deelnemersveld van de Ronde. Dit zijn de renners van Alpecin-Deceuninck die aan Vlaanderens Mooiste zullen deelnemen:

馃挜This is it, our final selection for @RondeVlaanderen. With two-time winner @mathieuvdpoel as our absolute leader.



Not included: @JasperPhilipsen. Nice to know: U23 world champion @laurance_axel makes his debut in ‘Vlaanderens Mooiste’ 馃



More info on https://t.co/BYHIMFKvWH pic.twitter.com/LQH9esCJtO