Bakelants komt met onverwachte naam om de Ronde van Vlaanderen te winnen

Door de afwezigheid van Wout van Aert zou het wel eens een bijzondere Ronde van Vlaanderen kunnen worden. Met ook een onverwachte winnaar.

De Ronde van Vlaanderen is onthoofd door de afwezigheid van Wout van Aert en Jasper Stuyven. Het zou wel eens kunnen dat Vlaanderens Mooiste een heel opvallende wending neemt op paaszondag, zo denkt ook Jan Bakelants.

En daar is een goede reden voor. “Andere ploegen die op voorhand dachten dat ze niks konden komen doen in de Ronde, worden nu ook wakker. En dus verwacht ik een heel rare wedstrijd waarin verrassingen gaan gebeuren”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Bakelants durft daarvoor zelfs kijken naar Soudal-QuickStep, de ploeg die dit voorjaar zich nog niet wist te mengen in de debatten voor ritwinst.

Patrick Lefevere maakt zich boos

“Misschien vindt Kasper Asgreen in een kast ver weggestopt een stel goede benen terug. En kan hij de onderschatting die nu rond de ploeg hangt, in zijn voordeel draaien. Iets wat tot woensdag niet voor mogelijk werd gehouden.”

De CEO van QuickStep zou het alvast graag zien. “Patrick Lefevere heeft nog altijd de renners die drie, vier jaar geleden de dienst uitmaakten in deze wedstrijden. Patrick is helemaal niet blij met de gang van zaken nu. Maar aan de andere kant denk ik dat niet alles weg kan zijn.”