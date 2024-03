Mads Pedersen komt met straf verhaal over zijn wonden na de valpartij in Dwars door Vlaanderen

Mads Pedersen won zondag Gent-Wevelgem. Drie dagen later kwam hij zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen.

Afgelopen weekend pakte Mads Pedersen de zege in Gent-Wevelgem door Mathieu van der Poel te kloppen in de sprint. Woensdag was hij betrokken in de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen waarbij Wout van Aert het zwaarste slachtoffer was.

Via digitale weg gaf hij een vooruitblik op de Ronde van Vlaanderen. “De Ronde of Roubaix winnen en ik moet kiezen? Met dit lichaam ga ik 100 procent voor Roubaix. Dan ben ik misschien wat meer hersteld”, klonk het.

Geen favoriet voor de Ronde van Vlaanderen

Schaafwonden en kneuzingen houdt de Deen over aan de valpartij. “Gelukkig kan ik slapen op mijn rug en valt de nachtrust goed mee, voor zover dat mogelijk is. Acht, het is wat het is. Na zo'n val trekken je wonden in je ondergoed en in je lakens. Het is a pain in the ass. Je herstelt niet in enkele dagen.”

Pedersen beseft dan ook dat hij geen favoriet is om de Ronde van Vlaanderen te winnen, terwijl dat zondag plots wel het geval was. “Ik zal moeten koersen met een andere mindset. Om Vlaanderen te winnen moet je 100 procent zijn en dat ben ik niet. Maar anderzijds: alles is mogelijk, al moet alles wel mijn kant opgaan.”

Ploegmaat Jasper Stuyven brak zijn sleutelbeen bij de valpartij en moet forfait geven. Pedersen vindt het zeer jammer voor onze landgenoot, want hij had een heel goede vorm te pakken de voorbije weken.