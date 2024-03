Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck krijgen goed nieuws voor de Ronde van Vlaanderen

Door de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen mochten Wout van Aert en Jasper Stuyven een kruis maken over hun deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Ook Gianni Vermeersch lag er woensdag bij.

Vermeersch liep daarbij onder meer schaafwonden op aan zijn bil en ter hoogte van zijn staartbeen, maar hij heeft nu dus groen licht gekregen om toch aan de start te komen van de Ronde van Vlaanderen.

Goed nieuws voor Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel want de ploeg zal iedereen hard nodig hebben tijdens de Ronde van Vlaanderen. Er zal wellicht vooral gekeken worden naar de ploeg van wereldkampioen Van der Poel.

Door het uitvallen van Wout van Aert en Jasper Stuyven, alsook de schaafwonden bij Mads Pedersen zijn de grote concurrenten van Van der Poel uitgeteld of niet 100% voor de Ronde van Vlaanderen.

Andere outsiders zoals Jorgenson, Benoot, Küng, Mohoric en Skujins zullen de aanvallen van Van der Poel voor willen zijn door te anticiperen. Het zal dan aan Alpecin-Deceuninck zijn om die renners terug te halen. Vermeersch zal daarin een belangrijke schakel zijn.

✅ Additional examination and a test ride have made clear that @GVermeersch is enough recovered to be start-ready for @RondeVlaanderen.



Gianni will be one of the six riders to assist leader @mathieuvdpoel on Sunday. Our lineup will follow soon.#alpecindeceuninck pic.twitter.com/95Fyc3gKok