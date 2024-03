Ook Lotte Kopecky geraakt door valpartij van Wout van Aert: "Blij dat ik me niet op die manier focus"

Lotte Kopecky lijkt de grote Belgische hoop dit weekend om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Zeker nu Wout van Aert en Jasper Stuyven er niet bij zijn.

Lotte Kopecky reed een fantastisch voorjaar bij elkaar. Ze won de Strade Bianche en Nokere Koerse, maar was ook al twee drie keer tweede.

Twee weken dat ze niet won en de kritiek begint al te komen. “Ik sta er soms van versteld hoe snel sommige mensen negatief reageren als ik eens tweede word”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

“Winnen is ook voor mij niet zo gemakkelijk als het lijkt. Verliezen is nooit leuk, maar je kan er enkel maar uit leren. Het was zeker niet bewust. Laat de concurrentie dat maar denken, ik word er alleen maar nog hongeriger van.”

Bredere focus dan Wout van Aert

De valpartij van Wout van Aert heeft haar danig geraakt. “Ik vind het vooral verschrikkelijk erg voor Wout. Die beelden na zijn val waren hartverscheurend. Ik weet hoe hard hij heeft gewerkt en afgezien om in deze periode in topconditie te zijn en hoe hard hij op die zeges in de Ronde en Roubaix jaagt.”

Zelf is ze blij dat ze met een veel ruimer vizier koerst. “Ik ben zeer blij dat ik in het voorjaar niet enkel op twee wedstrijden focus en er probeer te staan vanaf mijn eerste koers. Ik heb intussen al enkele prijzen op zak. Stel dat ik woensdag zou gevallen zijn, had ik toch al Strade Bianche en Nokere Koerse gewonnen...”