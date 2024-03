Ronde van Vlaanderen in het zonnetje? Weerman Bram Verbruggen zegt wat er komt

Zondag wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Het is uitkijken welk weer er voorspeld wordt voor de renners.

Een Ronde van Vlaanderen onder een lentezonnetje, het is de droom van elke wielerliefhebber. Weerman Bram Verbruggen schetst bij Sporza alvast wat we mogen verwachten op Pasen.

“Regenjas aan!", klinkt het meteen. De weersomstandigheden zullen alvast een deel van de koers bepalen. “Zondag wordt een wisselvallige dag. Vooral na de middag kunnen er buien zijn, eventueel met onweer.”

Ook zaterdag regen voor We Ride Flanders

De wind zou alvast moeten meevallen. “Het is een matige wind van 3 beaufort. De wind zal komen uit het zuidoosten. Die zal dus vol vanaf rechts blazen richting de finish in Oudenaarde. Dat is niet zo gunstig voor een eenzame aanvaller.”

Koud zal het in ieder geval niet zijn. De weerman verwacht 15 graden. Zaterdag staat de We Ride Flanders op de agenda, ook dat lijkt een natte versie te worden. “Een hele dag zullen er buien zijn en maar af en toe een droog moment.”