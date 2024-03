Vanthourenhout ziet ideale voorbereiding Van Aert op de Spelen, maar stelt ook probleem vast

Wout van Aert mocht al een kruis maken over het voorjaar, wellicht ook over de Giro. Hoe moet zijn programma er dan wel uitzien voor de doelen die Van Aert nog heeft?

Met een eerste deelname aan de Giro wilde Wout van Aert zich optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen. De twee tijdritten van meer dan 30 kilometer waren dan ook belangrijk met het oog op Parijs.

Door zijn zware blessures moet Van Aert wellicht de Giro laten schieten, tenzij zich nog een groot mirakel voordoet. Over 36 dagen start de Giro al in Venaria Reale, het is dan ook bijzonder krap om dat nog te halen.

Via de Tour naar de Olympische Spelen?

Vooral de breuken in zijn ribben en borstbeen zullen Van Aert nog een tijd aan de kant houden. De Olympische Spelen met de tijdrit op 27 juli en de wegrit op 3 augustus zouden echter niet in gevaar zijn.

"Als Wouts revalidatie perfect verloopt, mogen de Spelen geen probleem zijn", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. "De Tour rijden is de ideale voorbereiding, maar we spreken wel over Visma-Lease a Bike, waar elke schakel in de ploeg cruciaal is."

"Het is niet evident om Wout op te stellen om enkel om conditie op te bouwen", stelt Vanthourenhout nog. Al is de Tour na twee weken verlaten een mogelijkheid, zoals Van Aert vorig jaar deed voor de geboorte van zijn zoontje Jerome.