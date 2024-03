Wout van Aert geeft duidelijkheid over zijn zware val in Dwars door Vlaanderen

De valpartij van Wout van Aert zindert nog altijd na, vooral over de plaats waar het gebeurde. Van Aert en Visma-Lease a Bike zelf wijzen echter niet naar de organisatie.

In de afdaling naar de Kanarieberg kwam Wout van Aert bijzonder zwaar ten val tijdens Dwars door Vlaanderen. Hij brak zijn sleutelbeen, zeven ribben en ook zijn borstbeen. Meteen het einde van zijn voorjaar.

Opmerkelijk is echter dat de Kanarieberg zondag uit de Ronde van Vlaanderen is geschrapt voor de veiligheid. Vorig jaar werd er op dezelfde plaats zwaar gevallen, waardoor de organisatie besloot om in te grijpen.

Van Aert geeft duidelijkheid over val

Maar dus niet voor Dwars door Vlaanderen, al zal dat na dit jaar wellicht wel anders zijn. Toch kreeg Flanders Classics heel wat kritiek over zich heen over de beruchte passage.

"Ik heb het er vandaag nog met Wout over gehad. Wout zegt: elke high speed afdaling die recht naar beneden gaat, is gevaarlijk, omdat je daar met 80 km/u rijdt", zegt ploegleider Grischa Niermann bij HLN.

"Die horen erbij. Wout had woensdag niet het gevoel dat het gevaarlijk was in het gedrang. Ze reden met een groep van 40, 45 man. Ze haakten in elkaar. Ik denk dat dit een heel vervelend race-incident is. Maar absoluut niet dat wij te veel risico hebben genomen."