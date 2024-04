🎥 Niet enkel met pet of bier gooien naar Van der Poel of kasseien stelen: ook op deze wijze loopt het mis met de fans

De 'fans' maken het in sommige gevallen toch wel echt te bont. Mathieu van der Poel kan erover meespreken na zijn opvallende belevenissen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix;

Er was al het gooien met bier en het boegeroep aan zijn adres in de Ronde. Een week later in Parijs-Roubaix was het niet veel beter: opnieuw was er sprake van biergooiers en dan was er nog de vrouw die haar pet naar zijn fiets gooide, al dan niet bewust. Het is overigens niet bij deze incidenten gebleven langs de kant van de weg.

De vrijwilligersorganisatie die actief is in Parijs-Roubaix deed zijn beklag dat sommige toeschouwers kasseien hebben gestolen. En nu gaat er ook nog eens een filmpje rond op sociale media van een grimmige sfeer op één van de kasseistroken van de Helleklassieker wanneer een voertuig van Movistar passeert.

Er waren ook heel wat Vlaamse fans aanwezig en er werd ook al eens een pintje gedronken. Op zich geen probleem, natuurlijk. In het begin van het filmpje zit de sfeer ook nog goed: de fans starten een Mexican Wave op wanneer enkele wagens voorbij rijden. Op een gegeven moment komt dan een bus van Movistar eraan.

Op beeld is het niet helemaal goed te zien, maar één van de mensen langs de kant moet een tik op het voertuig gegeven hebben. Plots houdt de bus van Movistar halte. Een Nederlandstalige medewerker stapt uit en vraagt de mensen aan de kant 'wat het probleem was'. Het is duidelijk dat de sfeer helemaal omslaat.

Er ontstaat een vorm van confrontatie. De medewerkers van de wielerploeg stappen opnieuw in, maar één van de omstaanders geeft nog een ferme klap tegen het busje van Movistar. Uiteraard gedrag dat volledig af te keuren valt.