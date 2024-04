Michel Wuyts stellig over Mathieu van der Poel: "Ik durf dat niet te zeggen"

Mathieu van der Poel heeft zondag zijn zinnen gezet op Luik-Bastenaken-Luik. Michel Wuyts wil de wereldkampioen niet vooraf afschrijven voor winst.

In de Amstel Gold Race was Mathieu van der Poel niet echt op de afspraak. Dat zag ook Michel Wuyts. "Tijdens de Amstel Gold Race had de wereldkampioen wellicht gewoon een matte, makke dag", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Toch is de wereldkampioen nog altijd een favoriet voor Wuyts wat Luik-Bastenaken-Luik betreft. "Mocht het over om het even welke renner gaan, zou ik zeggen dat het vet van de soep is", stelt hij.

"We hebben het over Mathieu van der Poel. Hij is een alien. Ik durf dan ook niet te zeggen dat hij zondag minder zal zijn in Luik." De wereldkampioen trekt deze week ook weer naar Spanje, wat hij voor de Amstel Gold Race niet deed.

Pogacar de topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik

Van der Poel kan zo weer wat trainen in de zon en zich focussen op de langere inspanningen in Luik-Bastenaken-Luik. Maar zondag staat natuurlijk ook nog Tadej Pogacar aan de start, wellicht de topfavoriet.

De verwachtingen voor Van der Poel zijn dan ook minder groot voor Van der Poel in Luik. "Gaan we miezerig doen, mocht Van der Poel vierde worden in Luik? Nee toch? In Luik zal iedereen zich weer gewoon op Tadej Pogacar richten. Hij is de topfavoriet, niet Van der Poel."