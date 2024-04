Wat één restultaat doet: plots heel ander geluid te horen bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step kon in de Waalse Pijl eens een goed resultaat neerzetten. En dat doet de ploeg nu dromen van meer.

In de klassiekers op de kasseien kwam Soudal Quick-Step nooit echt in het stuk voor. Kopmannen Lampaert, Asgreen en Alaphilippe gaven niet thuis. En dan vielen Evenepoel en Landa nog eens uit met een blessure.

Voor de klassiekers in de Ardennen was er dus nog weinig hoop, maar Mauri Vansevenant schonk de ploeg een mooie vierde plaats in de Amstel Gold Race. En dat doet dromen naar meer deze week.

"We weten dat we niet de favoriet zijn voor de Waalse Pijl, maar we hebben een sterke ploeg en we zijn heel gemotiveerd", blikt ploegleider Klaas Lodewyck vooruit. "We starten met veel vertrouwen na een sterk optreden in de Amstel."

Jonge ploeg van Soudal Quick-Step in Waalse Pijl

"We zullen zien hoe de wedstrijd zal verlopen, maar we geloven in onze kansen op een goed resultaat", besloot Lodewyck nog. Soudal Quick-Step komt opnieuw met een erg jonge ploeg aan de start.

Mauri Vansevenant (24), Ilan Van Wilder (23), Pieter Serry (35), Louis Vervaeke (30), de Fransman Antoine Huby (23), de Brit James Knox (28) en de Nederlander Pepijn Reinderink (21).