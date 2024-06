Remco Evenepoel houdt de druk af en dat levert krasse uitspraak op: "Zand in de ogen strooien van alle tijden, maar ..."

Het is opvallend hoe rustig Remco Evenepoel de voorbije dagen was in aanloop naar het Critérium du Dauphiné. Hij wil er ook niet per se voor een eindklassement gaan, maar bij zijn comeback vooral kijken richting Tour de France.

"Iedereen kijkt uit naar de comeback van Remco Evenepoel", is Stijn Vlaeminck duidelijk bij In het Wiel, de podcast van onder meer Thijs Zonneveld. "Ik sprak met hem. Het viel op dat hij alles een beetje downsized en niet echt mikte op een eindklassement."

"Dat is niet meteen wat we gewoon zijn van Remco Evenepoel. Hij is wat dat betreft niet echt een typische Belg. Meestal zegt hij dat hij wil winnen, deze keer heeft hij zeer bewust de druk afgehouden ondanks een goede hoogtestage."

© photonews

"Zijn waarden zijn goed, even goed als een paar maanden geleden. Hij moet er wel harder voor werken op de fiets om diezelfde waarden te trappen. Daarom beseft hij dat hij goed is, maar dat hij nog niet klaar is om mee te spelen om de knikkers."

Ik geloof hem

"Ik heb erover nagedacht of ik hem moet geloven daarin. Zand in de ogen strooien is van alle tijden, maar ik heb hem gezien en gehoord en ook binnen de entourage klinkt het wel een beetje zo. Ik heb het gevoel dat het echt de waarheid is."

"Ik denk dat hij in het Critérium du Dauphiné is om beter te worden. Ik denk dat wedstrijdritme opdoen echt het doel is. Hij zal in de tijdrit wel een keertje voluit gaan, maar verder hoopt hij er vooral niet door te zakken. Dat verwacht hij ergens wel."